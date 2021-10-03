شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يخوض أول مران مع الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد على، مهاجم الاتحاد السكندري، أول مران له مع زعيم الثغر، بعد انضمامه من البنك الأهلى، ليبدأ اللاعب التجهيز للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينضم للمعسكر المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة ببرج العرب.

وواصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد 2021_2022، حيث نجح في إتمام التعاقد مع المهاجم أحمد على مهاجم نادى البنك الأهلى وبيراميدز والبنك الأهلى السابق السابق بعقد يمتد لموسمين.

ويمتلك أحمد على خبرات كبيرة كهداف متميز بالدورى المصرى وأنهى الموسم الماضى مُسجلاً 11 هدفا مع فريقه السابق البنك الأهلى، وسبق له تمثيل أندية الإسماعيلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب وإنبى.

ووقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحى، فيما رحب حسام حسن المدير الفني للفريق، والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة، بانضمام "على" لصفوف نادى الاتحاد السكندرى، مُشيدين بقدرات اللاعب الفنية كأحد المهاجمين البارزين بالدوري المصري.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على من البنك الأهلى.