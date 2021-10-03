شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يغلق ملف تدعيم هذا المركز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ملف ضم حارس مرمى جديد للفريق، في الصيف الجاري، وأعلن المدير الفني أن هذا الملف بات مغلقا، ولن يتم فتحه الفترة المقبلة.

ورغم أن البعض في الأهلي أعاد فتح هذا الملف مؤخرا، وعرض على موسيماني التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق، وتم طرح اسم محمود جاد، حارس إنبي، لكن موسيماني أغلق هذا الملف تماما.

وقرر المدير الفني للأهلي، عدم ضم أي حارس مرمى للفريق الصيف الجاري، مُكتفيًا بحارس الأهلي الحاليين (محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير والصاعد حمزة علاء) بجانب الحارس الشاب المُنضم للأهلي مؤخرا من الترسانة مصطفى مخلوف.

على صعيد متصل، حرص بيتسو موسيمانى المتواجد حاليا فى بلاده، حيث يقضى إجازة هناك على الاستفسار من جهازه المعاون عن أسباب استبعاد محمد شريف ومجدى أفشة من صفوف منتخب مصر بقرار من البرتغالى كيروش قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وأكد جهاز الأهلى لموسيمانى أن اللاعبين لا يعانيان من أي إصابة، وأن قرار استبعادهم لرؤية فنية، وهو الأمر الذى أثار الارتياح لدى موسيمانى لرغبته فى إراحة أفشة ومحمد شريف؛ بسبب الإجهاد الذي يعانيان منه بالفترة الأخيرة بسبب تلاحم المواسم.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي موقف الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبي الفريق الأحمر، من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي بدءا من الأحد المقبل على ملعب مختار التتش أو منحهما راحة إضافية، بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر النهائي لخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.