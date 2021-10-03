شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم علي معلول في آخر مواسمه مع الأهلي قبل إنهاء ملف تجديد عقده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو النادي الأهلي لإعلان تجديد عقد علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الاستمرار في صفوف الأهلي لموسمين جديدين بخلاف الموسم المقبل المتبقي من عقده القديم مع القلعة الحمراء.

وقدم علي معلول واحدا من فضل مواسمه مع الأهلي في الموسم الماضي من حيث تسجيل وصناعة الأهداف، ولعب دورا كبيرا في تحقيق الفريق الأحمر أكثر من بطولة، سواء السوبر الإفريقي أو دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ولعب معلول 32 مباراة في الموسم الماضي في مختلف المسابقات التي شارك فيها الأهلي ساهم خلالها في 19 هدفا، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 13 هدفا ولعب 2733 دقيقة، وهو رقم مميز للغاية رغم أن اللاعب غاب لأكثر من ثلاثة أشهر منذ الإصابة في مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضي.

وفي آخر 46 مباراة مع الأهلي في الدوري ساهم علي معلول في 28 هدفا، حيث سجل 10 أهداف وصنع 18 هدفا.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية على تجديد عقدهما مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء الاتفاقات المالية مع الثنائي بشأن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه الثنائي في الفترة المقبلة.

واتفق مسئولو الأهلي مع علي معلول على تفاصيل العقد الجديد الذي يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي، ليستمر مع الأهلي حتى عام 2023 ، على أن يتم الإعلان عن تجديد عقده بعد انتهاء الأجندة الدولية، في ظل تواجد اللاعب رفقة منتخب تونس حاليا استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

كما تم الاتفاق على تجديد عقد عمرو السولية لمدة ثلاث سنوات قادمة بخلاف الموسم الحالي، لتنجح الإدارة في حسم التعاقد مع الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر، للحفاظ على الاستقرار الفني وعدم تشتت اللاعبين الكبار بالتفكير في مصيرهم مع الأهلي.