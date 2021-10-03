شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: لن نتأثر بغياب الصفقات الجديدة عن مواجهتى بطل أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق سيف داوود، مدرب النادي المصري البورسعيدى في الجهاز الفني للتونسى معين الشعباني، بقدرة فريقه على تخطى عقبة سلطات الموارد الأوغندى في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، رغم غياب الصفقات الجديدة عن المواجهتين.

وقال داوود، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المصري لديه قوام فريق مميز، رحل بعض اللاعبين، لكن الفرق الكبرى لا تتأثر بمثل هذه التغيرات، الصفقات الجديدة إضافة قوية للنادي، لكننا على أهبة الاستعداد لخوض مباراتي دور الـ32 بدونهم والتأهل للدور المقبل".

وتابع مدرب المصري: "درسنا الخصم جيدا، البطولات القارية تحتاج نوعا خاصا من الاستعداد، ووضعنا برنامج مكثف في الفترة الحالية لتجهيز اللاعبين، وأعتقد أن الوديتين اللتان خاضهما المصري أمام الجمارك البورسعيدي والعبور السكندري أثبتا جاهزية اللاعبين للمنافسة على لقب الكونفدرالية.

وتأهل فريق سلطات الموارد الأوغندي لمواجهة المصري البورسعيدي فى دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق البن الإثيوبي في دور الـ64 البطولة للموسم الحالي، وحسم فريق سلطات الموارد تأهله بعد الفوز خارج ملعبه فاز على فريق البن الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-1، بعدما سبق وحقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1، وتقام مباراة الذهاب في أوغندا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر المقبل، بينما سيقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر.

ويغيب عن مباراتي المصري أمام بطل أوغندا، ثمانية لاعبين جدد؛ بسبب عدم قيدهم في القائمة الأفريقية الأولى، وهم: أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.