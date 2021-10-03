شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الزمالك سدد 12 مليون جنيه.. ولا جديد بشأن إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أنه حتى الآن لا يوجد جديد بشأن إيقاف الزمالك من قيد اللاعبين الجدد.

وقال مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك موقوف حتى الآن مفيش جديد، كان عنده جزء من الأمور المتعلقة بالاتحاد، وسدد حوالي 12 مليون".

وأضاف: "لا يوجد شئ يدعى القائمة الأولى، الزمالك ممنوع من ضم لاعبين جدد، اذا رفض الفيفا السماح بقيد اللاعبين الجدد سننفذ القرار".

واختتم: "حسين لبيب يسدد جزءا في جزء وتمت تسوية الأمر المالي مؤخرًا وسداد 12 مليون".

وكان أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، قد قال إن دور الجبلاية انتهى في أزمة الزمالك، موضحا أن هناك إجراءات تقاضي طبيعية الزمالك يلجأ لها، محكمة رياضية واستئناف وغير ذلك.

وأضاف: "اتحاد الكرة الموضوع انتهى بالنسبة له مع إعلان العقوبة الأولى، وقرارات مركز التسوية غير ملزمة لاتحاد الكرة".