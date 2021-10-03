شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نقيد أوناجم والعودة أمام توسكر ستقام باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للزمالك، كواليس سفر بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا لمواجهة توسكر الكينى في الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، وقال الرملاوى، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": سفر بعثة الزمالك سيكون على 3 مراحل، وهناك شيف خاص سيسافر مع الفريق، ومدة الرحلة من القاهرة إلى كينيا 4 ساعات ونصف.

وأضاف: بن شرقى والجزيرى والمثلوثى سيعودون إلى القاهرة أولا، ثم يسافرون إلى مينيا يوم 13 أكتوبر ومباراة العودة ستقام على استاد القاهرة.

وتابع: الإدارة رتبت لنا مع أحد المستشفيات وكل اللاعبين حصلوا على تطعيم جونسون، ولكن إجراءات السفر ستتطلب إجراء بي سي آر.

واختتم: حاليا غير مسموح لنا بقيد أوناجم، ولكننا خاطبنا الاتحاد المغربى لإرسال بطاقة أوناجم وبمجرد أن يسمح لنا سيتم تسجيله على السيستم.

وتلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد ومكان إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرا بتوقيت كينيا.

وأخطر الكاف مسئولي الزمالك بإقامة المباراة على استاد نيايو الوطني وهو الملعب الخاص بفريق توسكر.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من الكابتن أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.