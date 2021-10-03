شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: معلول أصبح ثانى أغلى راتب فى مصر بعد التجديد للأهلى بـ1.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، على أعتاب رقم تاريخي بعد الاتفاق على تجديد عقده مع ناديه مقابل 1.5 مليون دولار سنويا.

وتابع شحاته في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن معلول سيصبح ثاني أغلى لاعب على مستوى الراتب في تاريخ الدوري المصري بعد فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق، والذي كان يتقاضي 1.7 مليون دولار سنويا في الزمالك.

وأضاف شحاته، أن معلول سيصبح أغلى لاعب في الدوري حاليا، خاصة بعد رحيل ساسي للدحيل القطري والذي كان قد دخل أيضا في مفاوضات مع معلول بطلب منه عدم التجديد للأهلي، ليتم ضمه مجانا في الموسم بعد القادم، إلا أن رغبة اللاعب الأولي هي الاستمرار في الأهلي.