شكرا لقرائتكم خبر عن بيع وفسخ تعاقد وانتقال حر وإعارات.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن صفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية عدد كبير من اللاعبين، في ظل تكدس القائمة الحمراء بعدد كبير من اللاعبين سواء أكانوا قدامى أو عائدين من الإعارات أو الشباب من قطاع الناشئين، وهو ما دفع الإدارة إلى تسويق أكبر قدر من اللاعبين في الوقت الحالي.

وفضلت إدارة الأهلي رحيل أكثر من لاعب من أجل الحصول على فرصة المشاركة خارج القلعة الحمراء بدلا من البقاء دون الحصول على فرصة المشاركة لصعوبة المشاركة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مراكزهم، فيما وافقت على رحيل اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق الأحمر على سبيل البيع النهائي أو فسخ التعاقد أو الانتقال الحر بعد رفع اسمهم من قائمة الفريق الأحمر.

ورحل 15 لاعبا عن الأهلي، منهم لاعبان رحيل نهائي، سواء على سبيل البيع النهائي أو فسخ التعاقد وثنائي انتقال حر بعد عدم قيدهما في قائمة الأهلي وأخيرا 10 لاعبين على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات من جانب أو صعوبة مشاركتهم مع الأهلي من جانب آخر.

ورغم رحيل عدد كبير عن صفوف الأهلي إلا أن هناك أكثر من لاعب ترغب الإدارة الحمراء في تسويقه خلال الفترة القادمة مثل جونيور أجايي ومحمد فخري وصالح نصر وعربي بدر وزياد طارق وبعض اللاعبين الشباب.

وجاءت أسماء الراحلين عن الأهلي في صيف 2021 كالتالي:

ناصر ماهر إلى فيوتشر "بيع نهائي"

مروان محسن "فسخ تعاقد"

والتر بواليا إلى مالاتيا سبور التركي "إعارة بنية البيع"

أحمد رمضان بيكهام إلى سموحة "إعارة"

فهد جمعة إلى سموحة "إعارة"

شادي رضوان إلى البنك الأهلي "إعارة"

مصطفى البدري إلى فيوتشر "إعارة"

سعد سمير إلى فيوتشر "إعارة"

كريم نيدفيد إلى فيوتشر "إعارة"

فارس طارق إلى فيوتشر "إعارة"

محمد عبد المنعم إلى فيوتشر "إعارة"

وليد مصطفى إلى غزل المحلة "إعارة"

أحمد السيد إلى غزل المحلة "إعارة"

أحمد طارق سليمان إلى المقاصة "انتقال حر"

رمضان مصطفى إلى المقاصة "انتقال حر"