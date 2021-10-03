وكيلهما: "إمكانيات" ديانج أعلى من عرض جالاتا.. والسولية حصل على وعد من الأهلي بالإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن النادي الأهلي وعد عمرو السولية لاعب وسط الفريق بالموافقة على إعارته في حالة تلقيه عرضًا مناسبًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار النحاس في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي يستحق مبلغ أكبر مما عرضه جالاتا سراي التركي، لافتًا إلى أن عدم مشاركته الأساسية مع القلعة الحمراء ربما تتسبب في تقليص المبلغ.

وبدأ النحاس حديثه قائلًا: "بيراميدز حاول بقوة التعاقد مع مروان محسن، لكن قرارنا منذ البداية كان عدم انتقاله إلى أي نادِ جماهيري أو فريق سيتسبب في ضغوط له".

وأكمل: "أليو ديانج يستحق كإمكانيات أكثر من 6.5 مليون دولار التي عرضها جالاتا سراي على الأهلي، لكن في النهاية هو لا يشارك كثيرًا، وعندما يأتي عرضًا أقل بقيمة 20% أو 25% مما تطمح له فيجب أن تقوم بالبيع".

وأضاف: "عمرو السولية أنهى اتفاقه مع الأهلي لتجديد التعاقد لمدة ثلاث سنوات، الأمور كانت سهلة بين الطرفين والنادي فضل التجديد قبل نهاية عقده بعام كامل، حفاظًا على الاستقرار".

واختتم: "الأهلي وعد السولية بالموافقة على إعارته خارجيًا في حالة تلقيه عرضًا جيدًا من الناحية المالية، اللاعب وهو في سن 22 تكون الأمور مختلفة عن 30 أو 31 سنة، وهو ما يجب على الجماهير أن تدركه".