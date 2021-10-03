نشرة السبت.. قائمة المنتخب المبدئية لكأس العرب.. وصلاح يطلب المساواة بـ"دي بروين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 2 أكتوبر 2021.

أول تعليق رسمي من منتخب مصر بعد قرار استبعاد "شريف وأفشة"

عواد: جماهير الزمالك في الخارج أكثر من المتواجدة في مصر

أتلتيكو مدريد يلحق ببرشلونة الهزيمة الأولى في الليجا

7 قرارات لرابطة الأندية.. موعد بداية ونهاية الدوري.. الكرة الموحدة.. وانطلاق كأس الرابطة

"بنظام المجموعات".. الخليج 365 يكشف نظام النسخة الأولى لكأس الرابطة

حسام عاشور يوضح لمصراوي موقفه من الاعتزال

وزارة الرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح للانتخابات

تشيلسي يقهر ساوثهامبتون في 6 دقائق

خاص.. رابطة الأندية تحسم شكل الموسم الجديد.. وموعد القرعة

تقارير إنجليزية: صلاح يطلب المساواة بـ"دي بروين"

بالفيديو.. ملخص لمسات مرموش أمام هوفنهايم.. علم مصر وأسيست

"سقوط جديد".. إيفرتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

مستند.. مصر تستضيف مباريات الأندية السودانية أفريقياً

رئيس برشلونة يعلن استمرار كومان مدرباً للفريق

"عودة أفشة وشريف".. كيروش يعلن القائمة المبدئية للمنتخب استعدادا لكأس العرب