جمعة يعلق على جدل شارة المنتخب بعد عودة فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق وائل جمعة، مدير منتخب مصر، على جدل شارة القيادة بعد استدعاء أحمد فتحي وفي ظل وجود محمد صلاح، مشيرا إلى أنه لن يتحدث في أي منافشة للأسماء المختارة.

وقال جمعة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON": "محمد صلاح سيحمل شارة القيادة في منتخب مصر رغم عودة أحمد فتحي، وفتحي تقبل هذا الأمر ولا مجال لفتحه مرة ثانية".

وأضاف أن قائمة المنتخب المبدئية التي جرى الإعلان عنها للمشاركة في كأس العرب، لم يكن لها علاقة بمعسكر مباراتي ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتابع: "ليس هناك دوري وأسماء نختار منها، وكارلوس كيروش المدير الفني اختار أبرز وأفضل العناصر، ومع بداية الدوري سيظهر لاعبين جدد، لكننا مطالبين الآن بالذي أمامنا".

وشدد: "لن أتحدث في أي مناقشة للأسماء المختارة، يجب أن تثق الناس في اختيارات كيروش لأبعد الحدود لأن عينه مميزةوصاحب خبرة كبيرة".

وأكمل: "اتصلنا بالمستبعدين لاعب لاعب، وأخبرهم المدرب بأنه سعيد بهم، لكن مدة الاختيار في المنتخب تكون محدودة، والثانية لها حساب، وأكد لهم أن باب المنتخب مفتوح أمامهم".

وأتم قائلا: "كيروش مميز جدا في التواصل مع اللاعبين ويحافظ عليهم، وقال لهم منذ يومه الأول إن منتخب مصر ليس 11 لاعبا لأنه يعتمد على 40 لاعبا، وكل المستبعدين استقبلوا رسائله أفضل استقبال".