اتحاد الكرة: الزمالك ما زال ممنوع من القيد.. وأزمة قائمته الأولى انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، عدم تلقي أي قرارات جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول منع الزمالك من قيد لاعبين جدد.

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الزمالك أنهى أزمة قد اللاعبين في قائمته الأولى، بعدما سدد مبلغ كبير لاتحاد الكرة في الساعات الماضية.

وقال مجاهد: "الزمالك ممنوع من قيد لاعبين جدد حتى الآن، لكن اللاعب المعار من الفريق وإليه ليس لاعب جديد".

واختتم: "الزمالك سدد يوم الجمعة مبلغ كبير، حوالي 12 مليون جنيه تقريبًا وبالتالي انتهت أزمة القائمة الأولى الخاصة به وتم اعتماد القيد بشكل طبيعي".