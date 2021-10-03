مجاهد: لم نطلب توضيح من كيروش عن قائمة المنتخب.. ولا ننتظر لغضب الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عدم طلبه لأي إيضاحات من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حول القوائم المعلنة للفريق في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يتعجب من التفاصيل الدقيقة التي يتحدث عنها كيروش بشكل مستمر حول اللاعبين، لافتًا إلى أنه يعمل وفقًا لتقنيات لم يسبق لأي مدرب أن عمل بها في مصر.

وقال مجاهد: "اتحاد الكرة لم يطلب تفسير من كارلوس كيروش حول المستبعدين من قائمة منتخب مصر، وهو لم يقم بذلك، هذا لا يمكن أن يحدث مع رجل بهذه الخبرة والقيمة وهذا التاريخ".

وأكمل: "نتعجب من التفاصيل التي يتحدث عنها كيروش عن اللاعبين، يلاحظ أدق وأصغر التفاصيل، يوجد في الجهاز الفني مسؤول عن درجات اللياقة والقدرة البدنية، ولديه الكثير من التفاصيل الدقيقة جدًا".

واختتم: "قائمة كأس العرب هي مبدئية وليست نهائية، وتم إرسالها عبر النظام الإلكتروني قبل إعلان قائمة مباراتي ليبيا، لكن تم إعلان قائمة مباراتي ليبيا أولاً وفقا للوائح الاتحاد الدولي والموعد المحدد لارسال القوائم المبدئية، الأمر ليس له علاقة بإحتواء الهجوم عليه بعد استبعاد بعض لاعبين من مباراتي ليبيا".