مجاهد: قرار "دوري المجموعتين" يرجع لاتحاد الكرة.. والحديث عن وجود تصورات أخرى "اجتهادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الجبلاية كانت صاحبة قرار إقامة الموسم المقبل من الدوري الممتاز بشكله الاعتيادي كما في المواسم السابقة.

وأشار مجاهد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الحديث عن وجود تصورات لشكل الموسم الجديد من الدوري المصري ما هي إلا مجرد اجتهادات، حسبما وصف.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة قد أكد في وقت سابق، وجود ثلاثة تصورات للعرض على الأندية لتحديد شكل الموسم الجديد، وهو ما نفاه مجاهد.

وقال مجاهد: "اتحاد الكرة هو صاحب قرار خوض الدوري من دورين، وفوضنا رابطة الأندية فقط لمناقشة الأمر مع الأندية، القرار كان من البداية وكل ما نشر عن وجود تصورات أخرى هي اجتهادات".

واختتم: "أنا مشفق على الأندية مما سيحدث في الموسم المقبل، لكن الأمر لن يتم حله بإقامة الدوري من دوري واحد فقط، الجميع يعلم أن ما حدث في الموسم الماضي سيؤثر على ثلاثة مواسم مقبلة".