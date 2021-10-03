أول تعليق رسمي من منتخب مصر بعد قرار استبعاد "شريف وأفشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علق وائل جمعة مدير المنتخب المصري، على استبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة"، عن قائمة الفراعنة قبل مباراتي ليبيا والتي تأتي ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

جمعة قال في تصريحات عبر برنامج "ON E" :"حظنا الحلو إننا في مصر عندنا 120 مليون مدرب، احنا اتعودنا على تبرير المستبعدين، وده غلط جدًا المدرب لو برر اختياراته ميستحقش يبقى مدرب".

وتابع :"أنا بتكلم عن نفسي ومليش دعوة بالمدرب".

وواصل جمعة تصريحاته :"التبرير سلوك سيء يفقد الشخصية، لابد إعطاء الفرصة للمدرب لكي يعتمد على اختياراته وهو صاحب الحق في ذلك".

وأكمل :"المدرب صاحب القرار الأوحد في اختياراته وليس من حق أحد مناقشة قرار الاستبعاد".

وكشف جمعة، أن كيروش قبل وصوله لمصر كان يمتلك ملف عن كل لاعب إلى جانب امتلاكه خمسة مساعدين بالإضافة إلى المصريين وهذا يعني أنه يعمل بكل احترافية .

وأنهى جمعة :"كيروش فتح الباب للجميع من أجل الانضمام للمنتخب، لكن الجاهزية هيّ الأهم ويجب أن يكون اللاعب في أفضل حالاته البدنية والفنية والذهنية".

ومن المقرر أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش أولى مهمامه مع المنتخب المصري بمباراتي ليبيا، حيث جاء تولي المدير الفني الأجنبي ليكون بديلاً لحسام البدري والذي رحل عن منصبه عقب التعادل الإيجابي ضد منتخب الجابون بهدف لكل جانب.

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني حاليًا بعد مرور جولتين برصيد أربع نقاط، في المقابل يتصدر المنتخب الليبي الترتيب برصيد ست نقاط.