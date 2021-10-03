مدير الزمالك: الانتخابات قد تتأجل لمدة عام إذا لم ندعو لها قبل نهاية أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك،الإجراءات الخاصة بالدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات الادي سليمة كما تقول اللائحة، لكن كان هناك وجهة نظر اخرى للجهة الإدارية.

وقال السمري في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" الجهة الإدارية متمثلة في مديرية الشباب والرياضة رأت أن الأفضل إعادة الإعلان للدعوة لانتخابات الزمالك بعد الانتهاء مدة عمل اللجنة الحالية".

وأضاف:" يوجد لجنة حاليًا من الجهة الإدارية لفحص عضويات الزمالك، و31 أكتوبر الموع النهائي لفتح باب الترشح في انتخابات النادي".

وتابع:" يوجد شكاوى أمام مديرية الشباب والرياضة بشأن بعض العوضيات ويجب أن تتأكد المديرية من صحة العضويات".

وأكمل:" اذا لم نتمكن من الدعوة لانتخابات قبل 31 أكتوبر الجاري سيتم تأجيل انتخابات الزمالك لمد عام".

وأتم تصريحاته:" أتوقع ان تنتهي لجنة تنقية العضويات من عملها خلال 15 يومًا ، ولا يحق لي الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة".