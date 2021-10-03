الزمالك: تفاجئنا بأزمة بطلان فتح باب الترشح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن النادي تفاجئ بإخطار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ببطلان الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن الوقت ليس كافيا لحل الأزمة.

وقال المندوه، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" مساء السبت: "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تفاجئت مثل كل الناس بوجود أزمة في فتح باب الترشح للانتخابات".

وأضاف: "اللجنة المسؤولة عن فحص العضويات من الجهة الإدارية تؤكد على تنقية جدول الأعضاء وتتواجد منذ شهر ديسمبر الماضي لكنها تواجدت بكثافة منذ فترة قريبة".

وتابع: "المشاكل التي وجدتها تلك اللجنة الإدارية تتمثل في عدم قانونية بعض العضويات".

وأوضح: "الوقت ليس كافيا لحل أزمة فحص العضويات في نادي الزمالك، وأتوقع الانتهاء من فحص العضويات في نهاية شهر أكتوبر الجاري، ونحن كناد لا نتدخل مع الجهة الإدارية".

وكشف: "سنلتقي غدا الأحد باللجنة المسؤولة عن فحص العضويات للوقوف على آخر تطورات ذلك الملف".

وواصل: "اللجنة المكلفة حاليا بإدارة نادي الزمالك يحق لها الترشح في الانتخابات باستثناء أعضاء اللجنة التنفيذية وهم حسين السمري، طارق جبريل وعاطف النمر".

وأتم المندوه تصريحاته بالحديث عن مستحقات اللاعبين قائلا: "وعدنا في آخر لقاء مع اللاعبين أننا سنسدد لهم مستحقاتهم في شهر أكتوبر، وسيتم صرف جزء كبير من مستحقات اللاعبين هذا الأسبوع".