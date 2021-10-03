جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد مباريات اليوم السبت في الجولة السابعة.. ايموبيلي يحافظ على القمة

ظل مهاجم نادي لاتسيو «شيرو ايموبيلي» على قمة ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد مباريات اليوم السبت 2-10-2021، في الجولة السابعة، والتي شهدت تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات.

واحرز ايموبيلي 6 أهداف مع النسور منذ بداية الموسم في السيري آ، حيث سجل هدفًا واحدًا في شباك كل من، إمبولي، كالياري، وتورينو، وبصم في مرمى سبيزيا بهاتريك (3 أهداف).

ومن المقرر مشاركة ايموبيلي مع لاتسيو أمام بولونيا في المباراة الافتتاحية لليوم الثالث بالجولة السابعة في الدوري الايطالي، والتي تنطلق في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، وسيسعى إلى زيارة الشباك مجددًا بعدما فشل في تحقيق ذلك أمام روما في الجولة الماضية.

ويأتي مهاجم نادي انتر ميلان، المخضرم البوسني «إدين دجيكو»، في المرتبة الثانية بجدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي برصيد 6 أهداف ايضًا، آخرها كان هدف تعديل النتيجة أمام ساسولو في مباراة اليوم التي انتهت بفوز الأفاعي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل هدف انتصار الانتر، المهاجم الارجنتيني «لاوتارو مارتينيز» من علامة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين.

وستشهد مباراة نابولي وفيورنتينا غدًا مواجهة خاصة بين قناص فريق الجنوب، النيجيري فيكتور أوسيمين، ومهاجم نادي فلورنسا الصربي دوشان فلاهوفيتش، حيث سجل كل منهما 4 أهداف حتى الآن في 6 مباريات.

ومن المتوقع أن ينافس أكثر من 5 لاعبين على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الايطالي هذا الموسم حتى الرمق الأخير، بعدما انحصرت المنافسة في الموسم الماضي بين الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي عاد إلى مانشستر يونايتد والعملاق روميلو لوكاكو العائد هو الآخر إلى تشيلسي، والتي حسمها البرتغالي في النهاية برصيد 29 هدفًا، مقابل 24 للنجم البلجيكي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد مباريات اليوم السبت في الجولة السابعة

1- شيرو ايموبيلي – لاتسيو – (6) أهداف.

2- إدين دجيكو – انتر ميلان – (5) أهداف.

3- لاوتارو مارتينيز – انتر ميلان – (5) أهداف.

4- فيكتور أوسيمين – نابولي – (4) أهداف.

5- جوردان فيرتو – روما – (4) أهداف.

6- ماتيا ديسترو – جنوى – (4) أهداف.

7- جواو بيديو غلفاو – كالياري – (4) أهداف.

8- دوشان فلاهوفيتش – فيورنتينا – (4) أهداف.

9- ماركو ارناوتوفيتش – بولونيا – (3) أهداف.

10- ابراهيم دياز – ميلان – (3) أهداف.