جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 7 «يوفنتوس يطفو، والانتر ينجو»

تعرف على جدول ترتيب الدوري الايطالي «السيري آ»، بعد نتائج مباريات اليوم السبت 2-10-2021 في الجولة 7، التي شهدت مواصلة يوفنتوس انتفاضته بتحقيق الفوز في ديربي تورينو بالضربة القاضية، في حين نجا الانتر من الخسارة أمام ساسولو.

وحسم يوفنتوس ديربي مدينة تورينو من أمام جاره ومستضيفه نادي تورينو في الملعب الأولمبي بهدفٍ دون رد، سجله لاعب خط الوسط مانويل لوكاتيلي في الدقيقة (86).

ويعد تلك الانتصار هو الثالث على التوالي للسيدة العجوز في الدوري الايطالي هذا الموسم، بعد نتائجه المخيبة في أول 4 جولات، حيث تعادل في مباراتين مع أودينيزي وميلان، تخللها خسارته أمام إمبولي ونابولي.

بينما تجاوز الانتر عقبة مستضيفه ساسولو بصعوبة بالغة، حيث خرج من الشوط الأول متأخرًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين متتالين عن طريق إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

وشهدت مباريات اليوم في الجولة السابعة الانتصار الأول هذا الموسم في السيري آ للصاعد حديثًا نادي «ساليرنيتانا» والذي جاء على حساب جنوى، بهدفٍ دون رد، سجله المهاجم البوسني ميلان ديوريتش.

جدير بالذكر، أن الجولة السابعة في الدوري الايطالي بدأت بلقاء كالياري وفينيسيا يوم الجمعة 1 أكتوبر، وستستكمل باقي المباريات غدًا الاحد 3 أكتوبر 2021.

جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 7

1- نابولي 18 نقطة – لعب 6 – سجل 16 هدف – استقبلت شباكه 2

2- الانتر 17 نقطة – لعب 7 – سجل 22 – استقبلت شباكه 8

3- ميلان 16 نقطة – لعب 6 – سجل 12 – استقبلت شباكه 3

4- روما 12 نقطة – لعب 6 – سجل 14 – استقبلت شباكه 8

5- فيورنتينا 12 نقطة – لعب 6 – سجل 9 – استقبلت شباكه 9

6- لاتسيو 11 نقطة – لعب 6 – سجل 15 – استقبلت شباكه 9

7- اتلانتا 11 نقطة – لعب 6 – سجل 8 – استقبلت شباكه 6

8- يوفنتوس 11 نقطة – لعب 7 – سجل 11 – استقبلت شباكه 10

9- إمبولي 9 نقاط – لعب 6 – سجل 9 – استقبلت شباكه 10

10- تورينو 8 نقاط – لعب 7 – سجل 9 – استقبلت شباكه 7

11- بولونيا 8 نقاط – لعب 6 – سجل 9 – استقبلت شباكه 14

12- ساسولو 7 نقاط – لعب 7 – سجل 9 – استقبلت شباكه 14

13- اودينيزي 7 نقاط – لعب 6 – سجل 6 – استقبلت شباكه 8

14- هيلاس فيرونا 5 نقاط – لعب 6 – سجل 11 – استقبلت شباكه 14

15- سامبدوريا 5 نقاط – لعب 6 – سجل 7 – استقبلت شباكه 10

16- جنوى 5 نقاط – لعب 7 – سجل 10 – استقبلت شباكه 16

17- فينيسيا 5 نقاط – لعب 7 – سجل 5 – استقبلت شباكه 12

18- سبيزيا 4 نقاط – لعب 6 – سجل 8 – استقبلت شباكه 15

19- ساليرنيتانا 4 نقاط – لعب 7 – سجل 5 – استقبلت شباكه 15

20- كالياري 3 نقاط – لعب 7 – سجل 8 – استقبلت شباكه 16