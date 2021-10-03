تعرف على جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد قمة مباريات اليوم بين اتلتيكو مدريد وبرشلونة، في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثامنة.

ألحق فريق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى بفريق برشلونة في الدوري الإسباني 2021-2022، بعدما تغلب عليه 2 / صفر اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 في الجولة الثامنة.

وكانت ثنائية توماس ليمار ولويس سواريز في الشوط الأول كافية لضمان حامل اللقب النقاط الثلاث وفرض مزيد من الضغوط على مدرب الزوار رونالد كومان.

ورفع أتلتيكو مدريد، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غدا الأحد.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الاسباني، بفارق الأهداف خلف فالنسيا صاحب المركز الثامن.

وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل خسارة مباراة والتعادل في مباراتين، فيما أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وتختتم الجولة الثامنة في الدوري الاسباني يوم غد الاحد 3 أكتوبر بخمس مواجهات، لعل أبرزها مباراة ريال مدريد واسبانيول والتي ستنطلق في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش على ملعب الأخير.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد قمة اتلتيكو مدريد وبرشلونة

1- ريال مدريد (17 نقطة) لعب 7 مباريات – سجل 21 هدف وعليه 8 اهداف

2- اتلتيكو مدريد (17 نقطة) لعب 8 مباريات – سجل 11 هدف وعليه 6 اهداف

3- ريال سوسيداد (16 نقطة) لعب 7 مباريات

4- اشبيلية (14 نقطة) لعب 6 مباريات

5- اوساسونا (14 نقطة) لعب 8 مباريات

6- رايو فالكانو (13 نقطة) لعب 8 مباريات

7- أثلتيك بلباو (13 نقطة) لعب 8 مباريات

8- فالنسيا (12 نقطة) لعب 8 مباريات

9- برشلونة (12 نقطة) لعب 7 مباريات

10- ريال بيتيس (12 نقطة) لعب 7 مباريات

11- ريال مايوركا (11 نقطة) لعب 8 مباريات

12- فياريال (8 نقاط) لعب 6 مباريات

13- سيلتا فيجو (7 نقاط) لعب 7 مباريات

14- قادش (7 نقاط) لعب 8 مباريات

15- اسبانيول (6 نقاط) لعب 7 مباريات

16- إلتشي (6 نقاط) لعب 7 مباريات

17- ليفانتي (4 نقاط) لعب 8 مباريات

18- غرناطة (3 نقاط) لعب 7 مباريات

19- ألافيس (3 نقاط) لعب 7 مباريات

20- خيتافي (بدون نقاط) لعب 7 مباريات