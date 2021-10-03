الآن | أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة في الدوري الاسباني وسواريز ينتقم من كومان

خسر برشلونة مباراة قمة الدوري الاسباني مساء اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 أمام أتلتيكو مدريد، لتتعمق جراح الفريق تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

وتلقت شباك برشلونة هدفين في الشوط الأول حملا إمضاء توماس ليمار ولويس سواريز في الدقيقتين 23 و44، وعجز الفريق عن الرد خلال الوقت المتبقي، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/صفر.

ورد ليمار الهدية التي منحها له سواريز في لعبة الهدف الأول، بتمرير كرة الهدف الثاني بشكل رائع من على الرواق الأيسر داخل منطقة الجزاء نحو «لوزيتو» الذي استقبلها بهدوء قبل أن يسدد بكل قوة في المرمى بعد تغلبه على الحارس تير شتيجن.

وكان لويس سواريز غادر صفوف برشلونة بشكل مُفاجيء خلال الميركاتو الصيفي 2020، بقرار فني من المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

لكن سواريز أكد للجميع تأثيره وقدرته على تقديم الإضافة عقب انضمامه لصفوف أتلتيكو مدريد، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري الاسباني الموسم الماضي 2021/2020، وها هو يساعد الأتلتي لهزيمة البرسا على ملعب واند ميتروبوليتانو مساء اليوم السبت في الجولة ال8 من الليجا.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز ل 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق الاهداف فقط عن ريال مدريد المتصدر.

وسيواجه ريال مدريد ضغطًا نفسيًا حين يلاقي إسبانيول في ختام الجولة الثامنة من أجل فض الشراكة مع الأتلتي في صدارة الترتيب.

وتراجع برشلونة بعد هذه النتيجة إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن ريال بيتيس العاشر وبفارق نقطة عن ريال مايوركا صاحب المركز ال11.

جدير بالذكر تعرض برشلونة لخسارتين متتاليتين في افتتاح دور مجموعات دوري ابطال اوروبا بالنتيجة نفسها (3/صفر) أمام بايرن ميونخ على ملعب كامب نو وبنفيكا على ملعب دالوش.