أتلتيكو مدريد يزيد من محن برشلونة ويهزمه بثنائية نظيفة

زاد أتلتيكو مدريد من متاعب ضيفه برشلونة الجريح بفوز عليه بهدفين نظيفين اليوم السبت في المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".



ألحق فريق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى بفريق برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-0 اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ووقّع الفرنسي توما ليمار (23) والأوروغواياني لويس سواريز (44) هدفي الفريق الفائز.



ورفع أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غدا الأحد.



فيما توقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف فالنسيا وأمام ريال بيتيس، صاحبي المركزين الثامن والعاشر.



وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل خسارة مباراة والتعادل في مباراتين.



فيما أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.