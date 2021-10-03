الامارات | «الجودو» يعتمد لائحة بطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجودو» يعتمد لائحة بطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، اللوائح الفنية والتنظيمية لبطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين، التي ينظمها الاتحاد بصالة نادي خورفكان الرياضي، يوم 22 الجاري، ويدشن بها الاتحاد موسمه الرياضي لعام 2021-2022، والذي ينتهي في مايو من العام المقبل.

وتمنى الدرعي التوفيق لكل الأندية المشاركة، بما يسهم في ارتفاع المستوى الفني، ويعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية المختلفة خاصة الفئات العمرية الصغيرة التي تمثل المستقبل، وتضمن تواصل الأجيال.

وحدّدت اللائحة الفنية ضرورة إبراز بطاقة الهوية أو جواز السفر الأصلي عند إجراء عملية الميزان للمشاركين، قبل بدء منافسات البطولة، ويمكن للنادي المشاركة بخمسة لاعبين في كل وزن، على أن يكون التوزيع حسب البنود رقم (8-7-6-5) من لائحة البطولة التي حددت إمكانية المشاركة بخمسة لاعبين مواطنين في الوزن الواحد، دون إضافة جنسيات أخرى، أو بأي عدد في حالة إلغاء مشاركة إحدى الجنسيات، والمشاركة بلاعب واحد مقيم لأكثر من سنة، أو لاعب واحد من مواليد الدولة، مع إبراز شهادة الميلاد، أو مشاركة لاعب واحد من دولة جزر القمر أو أبناء المواطنات.

وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد الجدول الزمني للبطولة الأولى، والذي يبدأ يوم 12 الجاري، الذي تحدد موعداً لبدء التسجيل للمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني (الرابط)، ويستمر التسجيل حتى مساء يوم 19 أكتوبر الذي سيتم إغلاق الباب فيه، على أن يكون الميزان التجريبي في السابعة من مساء يوم 21 أكتوبر، ويعقبه الميزان الرسمي، فيما تبدأ منافسات البطولة في التاسعة من صباح يوم 22 الجاري.

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