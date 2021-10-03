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الامارات | فيفا يُطلق العمل بـ «محكمة كرة القدم»

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زيوريخ ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُطلق العمل بـ «محكمة كرة القدم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه، اعتباراً من أول من أمس، سيتم جمع كل المسائل الخلافية بين اللاعبين أو الأندية أو الاتحادات، تحت مظلة «محكمة كرة قدم»، وفي انتظار إضافة الإجراءات المتعلقة بالوكلاء.

وستكون هذه المحكمة المرجع الوحيد للنزاعات، المتعلقة بعقود اللاعبين والمدربين أو تعويضات التدريبات وغيرها. كما ستُعهد إلى المحكمة النزاعات التي تشمل الوكلاء، عندما يتبنى «فيفا» لوائحه المستقبلية التي تنص بشكل خاص على حد أقصى للعمولات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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