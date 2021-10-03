الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مزاعم

زعمت وسائل إعلام مصرية، أن الوحدة دخل في مفاوضات مع مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتولي تدريب العنابي خلفاً للهولندي تين كات، في الوقت الذي نفى فيه مسؤولون في قلعة العنابي وجود مفاوضات مع أي مدرب آخر خلافاً لما يُشاع في وسائل الإعلام.

مطاعم

يفكر اثنان من اللاعبين المواطنين في أحد أندية الوسط بدوري أدنوك، في إقامة مشروع مشترك بينهما، يتضمن سلسلة من المطاعم الخاصة بالمأكولات البحرية والإماراتية، في انتظار تحديد الواجهة التي سيبدأان بها أولى سلسلة المطاعم.

جلسة

جمعت جلسة عاصفة بين مسؤولي شركة كرة القدم في أحد الأندية والمدرب الأجنبي، تم خلالها الاستقرار على منح المدرب فرصة أخيرة لتحسين وضعية نتائج الفريق وأدائه في الدوري، وإلا فإن النادي سيكون مضطراً لإنهاء خدمات المدرب، والتعاقد مع بديل آخر جاهز بالفعل لتولي المسؤولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news