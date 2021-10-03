الامارات | البرازيلي روجيرو مدرباً للظفرة خلفاً لقويض

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي روجيرو مدرباً للظفرة خلفاً لقويض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم، أمس، تعيين المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المتوج مع «السامبا» بذهبية أولمبياد ريو دي 2016، مدرباً للفريق خلفاً للسوري محمد قويض.

ورحب نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، خميس المنصوري، بالمدرب البرازيلي الجديد ميكالي، متمنياً أن يوفق في مهمته، وأكد للموقع الرسمي للنادي أن المدرب يمتلك سيرة ذاتية جيدة، خلال مسيرته العملية، إذ عمل فيها مع عدد من الأندية البرازيلية، ومنتخب البرازيل الأولمبي، ونادي الهلال السعودي.

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