مسئول بالزمالك يتحدث عن الممنوعين من انتخابات النادي.. وإمكانية ترشح حسين لبيب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المدير التنفيذي بنادي الزمالك، حسين السمري، أن الإجراءات التى اتخذها النادي في فتح باب الترشح للانتخابات سليمة رغم جواب مديرية الرياضة.

وقال السمري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر شاشة "أون سبورت" مساء السبت، إن هناك لجنة في النادي حاليا من الجهة الإدارية لفحص العضويات، "بعدما سمعنا أن هناك شكاوى بالنسبة للعضوية، ويرى أننا نؤجل الموعد في فتح باب الترشح إلى موعد لا يتخطى 31 أكتوبر الجاري".

وأضاف المدير التنفيذي للزمالك: "الإجراءات التى اتخذناها كانت سليمة وفقاً للائحة، لكن وجهة نظر الجهة الإدارية رأت أننا نعيد الدعوة للجمعية العمومية بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة النادى حالياً".

وتابع: "حضور الجمعية العمومية كعضو عامل يجب أن يمر عليه سنة حتى يتقدم للعضوية أو الترشح، وأى عضو عامل يجب أن يسدد كل مستحقاته المادية، واللجنة تحدد من له حق بحضور الجمعية العمومية".

وأكمل السمري: "هناك شكاوي توجه إلى مديرية الرياضة باعتبارها الجهة المختصة، وقد تكون هناك شكاوى بخصوص بعض العضويات والمديرية تسعى للتأكد، والأمر إلى حد كبير لن يكون هناك فرق، أنت فقط بدلاً من أنك كنت ستدعو للانتخاب يوم 19 نوفمبر سنحسب 40 يوما مرة أخرى من تاريخ فتح باب الترشح".

وواصل: "أتوقع أن تنتهى مسألة فحص الشكاوى في حدود 15 يوما، ومن الممكن أن تُعقد الجمعية العمومية في شهر ديسمبر بعد ذلك دون مشكلة، وإذا لم نتمكن من الدعوى للانتخابات قبل 31 أكتوبر ستؤجل انتخابات الزمالك لمدة عام".

وعن المرشحين للانتخابات المقبلة، قال السمري إن هناك 3 أشخاص ممنوعين من خوض انتخابات الزمالك، وهم المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، مشيراً إلى أنه من حق أعضاء اللجنة الترشح للانتخابات دون أن يتقدموا باستقالتهم من أجل ذلك.

ولفت السمري إلى أن رئيس اللجنة، حسين لبيب، وعد اللاعبين بصرف كل مستحقاتهم قبل الدعوة للجمعية العمومية، والأمور تسير بشكل جيد.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال السمري إن هناك احتمالية لخوض حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لانتخابات نادي الزمالك .

وقال السمري: "من الوارد أن يخوض الانتخابات على منصب الرئيس".