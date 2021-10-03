شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء دورة حكام النخبة تحت إشراف FIFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتمت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، الدورة المكثفة لحكام النخبة التي عقدت لمدة خمسة أيام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وتضمنت التدريب على الفلسفة الجديدة للتحكيم من خلال التعديلات الجديدة على قانون اللعبة، كما تم خلالها تدريب الحكام على كيفية السيطرة على المباريات المكلفين بإدارتها واصدار القرارات التحكيمية بها بكفاءة وشجاعة عن طريق حسن التمركز والتحرك الجيد داخل الملعب حتى يتمكن الحكم من خلق زوايا رؤيا تمكنه من اتخاذ القرار الصحيح.

تعجب عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، من إقامة مباريات كأس مصر بدون تطبيق تقنية الـ"var"، مؤكدا أنه سيطالب بتطبيق الفيديو في مباراتي قبل نهائي ونهائي بطولة كأس مصر.

https://fb.watch/8oyEVHmD96/

وأكد عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، أنه سيسعى جاهدا خلال الفترة القادمة على تطوير مستوى التحكيم حتى لا يضطر إلى اللجوء كثيرا لتقنية الفيديو خلال المباريات.

وأوضح رئيس لجنة الحكام أنه سيحاول عقد دورات للحكام عن كيفية تطبيق تقنية الفيديو لتطوير مستواهم خلال الفترة المقبلة، مواصلا: "إذا تألق أي حكم مصرى في بطولة أمم أفريقيا المقبلة قد يتواجد في قائمة الحكام المتواجدة في كأس العالم 2022 بقطر".