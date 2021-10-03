شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى شاق لحراس الاتحاد وعبد المنصف يفقد 5 كجم من وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، جهازه المعاون بالإشراف على برنامج بدنى شاق لحراس مرمى الفريق؛ لتجهيزهم للموسم المقبل، بعدما لاحظ العميد زيادة في أوزان بعض اللاعبين.

وفقد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، 5 كجم من وزنه بعد الخضوع لبرنامج بدنى تم إعداده للحارس بواسطة عماد المندوه، مدرب حراس الاتحاد ومخطط الأحمال بالفريق، وتحت إشراف الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن.

وانضم" أوسة" لتدريبات الاتحاد قبل عشرة أيام، وعلى الفور تم إعداد برنامج بدنى للحارس المنتقل حديثا من صفوف وادي دجلة ليكون في أتم الجاهزية استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وأكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري المنتقل حديثا من صفوف وادي دجلة، أن طموحاته مع الفريق في الموسم المقبل هي المنافسة على المربع الذهبي بالدوري المصري، وكذلك المنافسة على لقب البطولة العربية التي طلب النادي المشاركة فيها الموسم المقبل.

وقال عبد المنصف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هدفي مواصلة المسيرة الكروية بنجاح مع الاتحاد السكندري، أعد الجماهير بأن نقدم موسما مميزا على كافة الأصعدة، وطموحاتي تضاعفت بعد الاستقبال الكبير من جماهير الاتحاد، وهو ما افتقدته بعد الرحيل عن الزمالك".

وتابع أوسة: "لم أتوقع حجم التطور الكبير الذي شاهدته في الاتحاد سواء التطور الإنشائي أو على صعيد الكرة، الصفقات التي نجح النادي في ضمها كلها مبشرة ورفعت سقف الطموحات، وأنا كفرد داخل منظومة الكرة سأبذل قصارى جهدي لتقديم ما يليق بهذه الجماهير".