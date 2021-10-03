شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي يخضع لمسحة كورونا بعد انضمامه لمنتخب تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع حمزة المثلوثى، لاعب نادى الزمالك، لإجراءات مسحة كورونا على هامش تواجده مع منتخب تونس، استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ونشر المثلوثى صورا عبر "إنستجرام" خلال إجراء المسحة.



حمزة المثلوثي



حمزة المثلوثي

وانضم الرباعى علي معلول لاعب الأهلى، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، لقائمة منتخب تونس، لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022 شهر أكتوبر.

يلتقي تونس مع موريتانيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 7 و10 أكتوبر المقبل.

أعلن الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي، أن سيباستيان تونكتي، لاعب بودوجليمت النرويجي، ينضم لأول مرة، وسيخوض المباراة الأولى مع المنتخب الأول، ثم ينضم للمنتخب الأولمبي في مواجهة فرنسا يوم 10 أكتوبر، يغيب فرجاني ساسي عن المباراة الأولى، بسبب حصوله على إنذارين، وسيكون متاحا في المباراة الثانية.

وجاءت قائمة منتخب تونس: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – بشير بن سعيد – معز حسن

الدفاع: ديلان برون – ياسين مرياح - منتصر الطالبي – عمر رقيق – أسامة الحدادي – علي معلول – وجدي كشريدة – علي العابدي – حمزة المثلوثي.

الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان – محمد علي بن رمضان – سعد بقير – حمزة رفيعة

الهجوم: يوسف المساكني – وهبي الخزري – سيف الدين الجزيري – سيف الدين الخاوي – نعيم السليتي – فخر الدين بن يوسف – سيباستيان تونكتي