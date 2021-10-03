شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر موسيماني في تحضير لاعبي الأهلي قبل المنافسات الإفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بدءا من غد الأحد، ضمن تحضيراته للموسم الجديد والذي يستهله بمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى موسيماني لخوض تدريبات بدنية مكثفة خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالمستوى البدني للاعبيه، وكذلك رفع مستوى أكثر من لاعب في الفترة الحالية، أبرزهم محمد محمود العائد من فترة إصابة طويلة.

كما يفكر موسيماني في خوض مباراة ودية أو اثنين ضمن التحضير لمواجهة بطل النيجر، من أجل تجهيز لاعبيه واستعادة فورمة المباريات بشكل كبير وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.

ويرغب موسيماني في تجهيز الصفقات الجديدة، مثل لويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وكريم فؤاد للانسجام مع باقي المجموعة، وخلق حالة من التناغم بين القدامى والجدد ليصب في مصلحة الفريق الأحمر.

وخاض الأهلي مباراة ودية ضد فريق الغابة في الأسبوع الماضي، ولكن لم يشارك فيها سوى عدد من الصفقات الجديدة، مثل: حسام حسن وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر، ومعهم مجموعة من اللاعبين البدلاء والناشئين، فيما يرغب في منح الفرصة لكل اللاعبين في الفترة القادمة لتحضيرهم بشكل جيد.