شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاصف بين مصيلحى ولاعبي الاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اجتماعا عاصفا مع لاعبي الاتحاد السكندري على هامش مران الفريق المسائي، اليوم، السبت، لمناقشة أوضاع الفريق قبل انطلاق معسكر برج العرب الذى يستعد من خلاله زعيم الثغر للموسم الجديد من الدورى.

وتحدث مصيلحى مع اللاعبين عن بعض الأزمات المالية التي يعانى منها النادي، ووعدهم بحل مشاكلهم قبل انطلاق الموسم، مع تسديد مستحقاتهم المالية عن الموسم المقبل، وسداد جميع المستحقات المتأخرة من الموسم الماضى.

وأقام حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، أول أمس، معسكرا للاعبين على شاطئ البحر بالإسكندرية، لرفع الكفاءة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وتدرب اللاعبون على بعض الفقرات الخاصة، وعلى رأسهم محمد عبد المنصف وسعيدو سيمبورى وبنجامين بواتينج وعبد الغنى محمد وباقى اللاعبين.

وحرص العميد على تكليف اللاعبين بمران بدني على الرمال وتدريبات جرى لمسافة 10 كم لرفع اللياقة البدنية للاعبين، وخاصة الصفقات الجديدة التي نجح النادي في ضمها.

وشمل المران على فقرة غطس للاعبين والتدريب على الكرة في المياه، في إطار خطة الجهاز الفني للارتقاء بالمستوى البدنى للفريق.



الاتحاد السكندرى (1)



الاتحاد السكندرى (2)



الاتحاد السكندرى (3)



الاتحاد السكندرى (4)