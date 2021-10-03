شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للزمالك: إذا لم ندع للانتخابات قبل 31 أكتوبر ستؤجل لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمرى، المدير التنفيذى للزمالك، أن الإجراءات التى اتخذها النادى في فتح باب الترشح للانتخابات سليمة رغم جواب مديرية الرياضة، وقال السمرى في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على شاشة أون سبورت 2: توجد لجنة في النادى حاليا من الجهة الإدارية لفحص العضويات، بعدما سمعنا أن هناك شكاوى بالنسبة للعضوية، ويرى أننا نؤجل الموعد في فتح باب الترشح إلى موعد لا يتخطى 31 أكتوبر الجارى.

وأضاف: الإجراءات التى اتخذناها كانت سليمة وفقا للائحة، لكن وجهة نظر الجهة الإدارية رأت أننا نعيد الدعوة للجمعية العمومية بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة النادى حاليا.

وتابع: حضور الجمعية العمومية كعضو عامل يجب أن يمر عليه سنة حتى يتقدم للعضوية أو الترشح، وأى عضو عامل يجب أن يسدد كل مستحقاته المادية، واللجنة تحدد من له حق بحضور الجمعية العمومية.

واستطرد: هناك شكاوى توجه إلى مديرية الرياضة باعتبارها الجهة المختصة، وقد تكون هناك شكاوى بخصوص بعض العضويات والمديرية تسعى للتأكد، والأمر إلى حد كبير لن يكون هناك فرق، أنت فقط بدلاً من أنك كنت ستدعو للانتخاب يوم 19 نوفمبر سنحسب 40 يوما مرة أخرى من تاريخ فتح باب الترشح.

وأردف: أتوقع أن تنتهى مسألة فحص الشكاوى في حدود 15 يوما، ومن الممكن أن تُعقد الجمعية العمومية في شهر ديسمبر بعد ذلك دون مشكلة، وإذا لم نتمكن من الدعوى للانتخابات قبل 31 أكتوبر ستؤجل انتخابات الزمالك لمدة عام.

واختتم: لا يحق للمدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى في اللجنة الحالية الترشح لانتخابات نادى الزمالك المقبلة، ومن حق أعضاء اللجنة الترشح للانتخابات دون أن يتقدموا باستقالتهم من أجل ذلك، وحسين لبيب وعد اللاعبين بصرف كل مستحقاتهم قبل الدعوة للجمعية العمومية، والأمور تسير بشكل جيد.