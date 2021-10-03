7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 2 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: غلق باب الترشح على انتخابات نادى الزمالك فى اليوم الأول، و رابطة الأندية توافق رسميا على إقامة الدوري بشكله الطبيعي.

غلق باب الترشح على انتخابات نادى الزمالك فى اليوم الأول

أغلق مسئولو نادى الزمالك، باب الترشح أمام تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات النادى المقبلة بشكل رسمى، وذلك بعد نهاية اليوم الأول، السبت، حيث بدأ النادى فى استقبال أوراق المرشحين على انتخابات قلعة ميت عقبة المقبلة، بداية من اليوم السبت، والمقرر استمرارها لمدة 7 أيام متتالية.

رابطة الأندية توافق رسميا على إقامة الدوري بشكله الطبيعي

وافقت رابطة دوري المحترفين المصريين برئاسة أحمد دياب على إقامة الدوري الممتاز بشكله الطبيعي من دورين على أن ينطلق يوم 25 أكتوبر.

أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ

شهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء.

وزارة الرياضة توافق على طلب اتحاد الكرة بعقد العمومية الطارئة

تلقى اتحاد الكرة، موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على طلب الجبلاية بإقامة جمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى.

حسام المندوه رئيسًا لبعثة الزمالك فى كينيا

تولي الدكتور حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستتجه إلى كينيا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري.

رابطة الأندية تقرر إقامة قرعة الدوري الجديد 12 أكتوبر

تقرر إقامة قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021 /2022 يوم 12 أكتوبر الجاري بحضور الأندية الـ18 في الدوري المقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر من الشهر الجاري.

الأهلي ينهى اتفاقه مع معلول والسولية على تجديد عقدهما

أنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية على تجديد عقدهما مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء الاتفاقات المالية مع الثنائي بشأن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه الثنائي في الفترة المقبلة.