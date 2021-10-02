شكرا لقرائتكم خبر الجولات السابقة تمحو «الند التقليدي» بجدة وعسير والقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باستثناء التنافس والديربي الأشهر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يجمع بين فريقي الهلال والنصر، واستمراره بين هذين العملاقين حتى نهاية الجولة السابعة (لعبا مباريات أقل بواقع 6 مباريات لكل منهما)، فإن تنافس فريقي المدينة والمنطقة الواحدة بدا غائبا حتى الآن نتيجة التقدم في أداء ومستوى فريق مقابل تراجع مخيف في مستويات خصمه.

غالبية فرق المدينة أو المنطقة الواحدة استسلمت إلى فوارق شاسعة من حيث عدد النقاط والمراكز، إلا أن الهلال والنصر حافظا على اشتداد المنافسة بينهما من واقع استمرار اشتباكهما، فلكل منهما 12 نقطة بعد أن خاضا 6 مواجهات بدلا عن 7 أسوة ببقية الفرق نظرا لتأجيل مباراة لكل منهما، ويتقدم النصر (الثالث) على الهلال (الرابع) بفارق الأهداف.

ويقترب من ديربي الرياض، ديربي المجمعة، فرغم تربع الفيحاء بالمركز السادس، ونده التقليدي الفيصلي في المركز العاشر، إلا أن الفارق النقطي بينهما نقطة واحدة فقط، حيث يملك الفيحاء 10 نقاط مقابل 9 للفيصلي. كما يتشاركان عدد الأهداف المسجلة، بجانب أن لكل منهما لاعبا بقائمة الهدافين وبعدد متساو من الأهداف (5 أهداف لكل لاعب).

في المقابل، بدت المقارنة شبه معدومة بين فرق الديربيات الأخرى،

كالاتحاد والأهلي، وضمك وأبها، والرائد والتعاون وقوفا على الفوارق الكبيرة في المراكز وعدد النقاط.

وبعد أن كسب الاتحاد ديربي جدة أمس الأول 2 /0، تربع على صدارة الفرق برصيد 16 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، في إشارة إلى التراجع المخيف في صفوف الأخير وعدم مجاراة جاره ونده التقليدي حتى الآن.

الفارق الواسع الآخر يظهر في ديربي منطقة عسير، فبعد أن أظهر فريق ضمك تقدما ملحوظا في المستوى مقرونا بالنتائج باحتلاله المركز الثاني برصيد 14 نقطة، تدحرج نده التقليدي أبها إلى قاع الترتيب محتلا المركز قبل الأخير، وكذا الحال في ديربي القصيم والمقارنة بين عملاقي المنطقة الرائد والتعاون.

الفوارق بين الندين التقليديين حتى الجولة السابعة

جدة:

الاتحاد في الصدارة والأهلي في المركز الـ14.

الاتحاد 16 نقطة والأهلي 5 نقاط.

17 هدفا سجلها الاتحاد مقابل 6 للأهلي.

صافي أهداف الاتحاد 12 هدفا والأهلي (-4).

3 لاعبين من الاتحاد ضمن 15 لاعبا بقائمة هدافي الدوري دون وجود لاعب أهلاوي.

الرياض:

النصر في المركز الثالث والهلال رابعا.

النصر 12 نقطة والهلال 12 نقطة.

13 هدفا سجها النصر مقابل 9 للهلال.

صافي أهداف النصر 5 مقابل 3 للهلال.

لاعب من كل فريق بقائمة الهدافين (تاليسكا 5) و(قوميز 4).

عسير:

ضمك في المركز الثاني وأبها في الـ15 قبل الأخير.

ضمك 14 نقطة وأبها 4 نقاط.

11 هدفا سجلها ضمك مقابل 7 لأبها.

صافي أهداف ضمك 4 وأبها (-11).

لاعب من ضمك (إيميليو زيلايا 5 أهداف) بقائمة الهدافين دون وجود لاعب أبهاوي.

القصيم:

الرائد في المركز الخامس والتعاون في المركز الأخير.

الرائد 11 نقطة والتعاون 3 نقاط.

11 هدفا سجلها الرائد مقابل 16 للتعاون.

صافي أهداف الرائد (0) مقابل - 6 للتعاون.

لاعبان من الرائد بقائمة الهدافين (كريم البركاوي 4 ورائد الغامدي 3) مقابل لاعب من التعاون يتصدر القائمة (ليندر توامبا 6 أهداف).

المجمعة:

الفيحاء في المركز السادس والفيصلي عاشرا.

الفيحاء 10 نقاط والفيصلي 9 نقاط.

9 أهداف سجلها الفيحاء مقابل 9 للفيصلي.

صافي أهداف الفيحاء 3، والفيصلي - 1.

لاعب من كل فريق بقائمة الهدافين (رامون لوبيزمن الفيحاء 5 أهداف)، و(جوليو تافاريس من الفيصلي 5 أهداف).