35 لاعبا بقائمة مصر لكأس العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أمس قائمة مبدئية للمنتخب تضم 35 لاعبا، إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر وديسمبر المقبلين. وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته في «فيس بوك»، «أرسل أمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والتي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها. كان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعدا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبا». وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي لحراسة المرمى. وفي الدفاع: محمد هاني وأحمد توفيق وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي «الونش» وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعلي جبر ومحمد حمدي وحسين السيد وأيمن أشرف وأحمد فتوح. وفي خط الوسط: عمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي ونبيل عماد «دونجا» ومهند لاشين وأحمد سيد «زيزو» وصلاح محسن ومصطفي فتحي ومحمد مجدي «أفشة» وأحمد رفعت وحسين الشحات وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي. وفي الهجوم: أحمد سمير وحسام حسن ومحمد شريف.

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