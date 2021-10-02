شكرا لقرائتكم خبر يناير ينذر برحيل دوليين عن أنديتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد يناير المقبل، دخول عدد من اللاعبين المحترفين المحليين، بينهم دوليون مؤثرون على مستوى المنتخب وفرقهم، فترة الستة أشهر الأخيرة التي يسمح لهم فيها النظام بالتوقيع لأي ناد يرغبون في الانتقال إليه دون الرجوع إلى أنديتهم.

وينتظر أن تشهد الفترة الحالية سعيا متواصلا من الأندية من خلال التفاوض المباشر مع اللاعبين ووكلاء أعمالهم لتأمين بقائهم بتجديد عقودهم قبل حلول شهر يناير، في ظل حاجة أندية أخرى لخدماتهم وسد بعض المراكز التي تشهد ندرة في الفترة الحالية.

ويستغل بعض وكلاء اللاعبين تأخر الإدارات في تقديم عروض التجديد لموكليهم ويمارسون ضغطا يسهم في رفع قيمة اللاعب لضمان توقيع عقد جديد بأعلى رقم ممكن، علما أن بعض اللاعبين يكون بالفعل قد حسم رأيه قبل دخوله الفترة الحرة بوقت كاف، إما الرحيل إلى وجهة جديدة أو البقاء.

ويعتبر حارس مرمى المنتخب الأول وفريق الأهلي محمد العويس إضافة إلى الدوليين، لاعبي الهلال، محمد البريك ومحمد كنو، ولاعب الاتحاد فهد المولد من أبرز اللاعبين الذين سيدخلون الفترة الحرة مطلع يناير المقبل.

أبرز مقتحمي الفترة الحرة في يناير:

النصر: ‏لاعب المحور عبدالله الخيبري

الهلال‬: ‏الطرف الأيمن الدولي محمد البريك

لاعب المحور الدولي ‏محمد كنو

الأهلي:

حارس المرمى الدولي محمد ‏العويس

قلب الدفاع ‏معتز هوساوي

الاتحاد‬:

‏لاعب الوسط الدولي فهد المولد

قلب الدفاع ‏زياد الصحفي

لاعب الوسط عبدالعزيز البيشي

الشباب:

‏قلب الدفاع أحمد شراحيلي