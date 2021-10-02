إيمانويل.. تجربة برتغالية رقم 5 بالنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد نادي النصر مجددا لطرق أبواب المدرسة التدريبية البرتغالية، من خلال التعاقد مع المدير الفني الأسبق لفريق التعاون بيدرو إيمانويل، ليكون البرتغالي الخامس الذي سيشرف على الفريق.

وتعاقد النصر مع بيدرو بدلا من المدير الفني البرازيلي المقال، مانو مينيز.

وكانت آخر تعاقدات النصر مع مدرب برتغالي من خلال مدربه السابق المدير الفني الحالي لفريق الحزم هيلدر كريستوفاو، الذي قاد الفريق بداية 2019 فترة موقتة لم تتجاوز الشهرين، بعد أن تسلم المهمة خلفا للأوروجوياني دانيال كارينيو، وذلك عقب غياب عن المدرسة البرتغالية 12 عاما.

ولم يسجل المدرب البرتغالي حضوره في بطولات النصر، بدءا بآرثر جورج كأول مدرب برتغالي قاد الفريق عام 2001، حيث قاده فقط إلى 4 نهائيات خلال تجربته الأولى.

ثم عاد آرثر للنصر في تجربة ثانية عام 2006 لم تدم طويلا.

وفي 2019 كرر النصر الاستعانة بالمدرسة البرتغالية من خلال التعاقد مع روي فيتوريا، لينجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري وكأس السوبر، كما قاده إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى بنظامه الجديد، بعد أن أمضى مع الفريق نحو موسمين.

ويتميز المدرب الجديد بيدرو إيمانويل، بتخصصه في البطولات ذات النفس القصير، كما أثبت ذلك خلال تدريبه، حيث حقق كأس البرتغال وكأس قبرص وكأس السوبر القبرصي، بالإضافة لكأس خادم الحرمين الشريفين مع التعاون في موسم 2019.

آراء في إيمانويل

«اختيار موفق من إدارة نادي النصر، آمل من أبنائي اللاعبين وإدارة الكرة التعاون الكامل مع المدرب لتقديم مستوى يليق بالنصر ويرضي تطلعاتنا كجمهور لهذا الكيان العريق».

ماجد عبدالله - لاعب سابق

«اختيار المدرب وسط الدوري مجازفة كبيرة على الفريق، وما يطمئن أن المدرب يعرف الدوري والأندية، هذا ذكاء أتمنى التوفيق للنصر والمدرب».

هاشم سرور- لاعب سابق

«بيدرو إيمانويل غير طريقة فكري وأدائي داخل الملعب وفي التدريب أيضا عندما دربني في التعاون. مدرب كبير يملك كاريزما جميلة وبصماته على الفريق كبيرة».

عبدالفتاح آدم - لاعب

محطات من مشوار إيمانويل

