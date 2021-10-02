دولي كاميروني يدعم العدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نادي العدالة أمس، محترفه الكاميروني الدولي سيدريك بيتونا (21 عاما) الذي تعاقدت معه الإدارة للمشاركة مع الفريق الأول للكرة الطائرة بدوري الأولى. وسبق لسيدريك المشاركة بنهائي أفريقيا وبدورة الألعاب الأولمبية. كما حقق عددا من الإنجازات مع منتخب بلاده، بجانب احترافه بحتا الإماراتي والجبلين السعودي.

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