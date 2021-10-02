شكرا لقرائتكم خبر عن الدعوة لانتخابات اتحاد الكرة 30 أكتوبر وإجراؤها في نوفمبر بـ9 مرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت أندية الجمعية العمومية خلال الاجتماع المنعقد حاليا على إقامة الجمعية العمومية يوم 15 أكتوبر الجاري، ثم الدعوة لإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يوم 30 أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات في شهر نوفمبر.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، ولا يحق لمن قضى 8 سنوات متصلين أو منفصلين في منصب الرئيس أو النائب الترشح مجددا، ويحق للعضو الذي قضى 8 سنوات الترشح على منصب النائب أو الرئيس.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أن تكون القائمة مغلقة بمعنى التصويت يكون للقائمة وليس بشكل فردي.

وتم الاتفاق على أن يكون عدد المرشحين تسعة أفراد عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.