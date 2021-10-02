شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 2 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 2 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ، والأهلي ينهى اتفاقه مع معلول والسولية على تجديد عقدهما.

أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ

شهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء.

الأهلي ينهى اتفاقه مع معلول والسولية على تجديد عقدهما

أنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية على تجديد عقدهما مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء الاتفاقات المالية مع الثنائي بشأن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه الثنائي في الفترة المقبلة.

موسيمانى يطلب من جهاز الأهلى إعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين

كلف الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، سامى قمصان المدرب العام للمارد الأحمر بإعداد تقرير عن مشاركات اللاعبين الدوليين خلال فترة الأجندة الدولية الحالية سواء المصريين مع الفراعنة أو الأجانب فى صفوف منتخبات بلادهم، ويدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خوض مباراتين وديتين قبل رحلة النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا.

هل ينجو أحمد عبد القادر من فخ ناصر ماهر فى الأهلى؟

يتوسم جمهور النادى الأهلى خيراً فى عودة أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر من الإعارة فى صفوف سموحة، بعد موافقة موسيماني المدير الفني للفريق على عودته بعد تألقه مع الفريق السكندرى طوال الموسم فى مركز صانع الألعاب وتسجيله تسعة أهداف، ليخطف أنظار عشاق الرداء الأحمر.

موسيمانى يستفسر عن أسباب استبعاد أفشة وشريف من المنتخب.. وجهازه المعاون: رؤية فنية

حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى والمتواجد حالياً فى بلاده حيث يقضى إجازة هناك على الاستفسار من جهازه المعاون عن أسباب استبعاد محمد شريف ومجدى أفشة من صفوف منتخب مصر بقرار من البرتغالى كيروش قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم ، وأكد جهاز الأهلى لموسيمانى أن اللاعبان لا يعانيان من أي إصابة وأن قرار استبعادهم لرؤية فنية وهو الأمر الذى أثار الارتياح لدى موسيمانى لرغبته فى إراحة أفشة ومحمد شريف بسبب الإجهاد اللذان يعانيان منه بالفترة الأخيرة بسبب تلاحم المواسم.

تعرف على أول قرار لـ أفشة بعد استبعاده من صفوف منتخب مصر

كشف مصدر مقرب من محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى، عن أن اللاعب يحاول فى الوقت الحالى تقديم موعد حفل زفافه عقب قرار البرتغالى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر باستبعاده من معسكر الفراعنة لمواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "أفشة كان يستعد للاحتفال بزفافه عقب مباراتى منتخب مصر مع ليبيا ولكن جاء قرار استبعاده من المعسكر ليدفع اللاعب للتفكير فى تقديم موعد حفل زفافه الذى يتكتم فى الإعلان عن موعده وذلك للإستفادة بفترة أكبر للاحتفال بالزواج ومن ثم الانتظام بعدها فى تدريبات الأهلى".

الأهلى يحسم التعاقد مع ثنائى دجلة خلال ساعات

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على التعاقد مع ثنائي وادي دجلة أحمد شريف وكريم الدبيس لتدعيم صفوف فريق الشباب بالنادي، استجابة لرغبة مسئولي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، في تدعيم صفوف فرق الشباب بأفضل اللاعبين المتواجدين على الساحة، استعدادا للمنافسة على حصد كل الألقاب في الموسم الجديد، حيث وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.