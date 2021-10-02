شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الشباب.. الأهلي يخمد الدخان بخماسية والزمالك يهزم المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 9 مباريات في افتتاح دوري الجمهورية للشباب مواليد 2001، أسفرت عن فوز قطبي الأهلي والزمالك في المباراة الافتتاحية، ولعل أبرزها فوز الأهلي على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة في المباراة التي شهدت تألق أحمد سيد غريب، مهاجم الفريق الأحمر والمقيد بالقائمة الإفريقية للموسم الجديد، فيما اكتفى الزمالك بالفوز على المقاصة بهدف وحيد.

وجاءت نتائج الجولة الأولى من دوري الجمهورية للشباب مواليد 2001 كالتالي:

فوز الأهلي على الشرقية للدخان 5-0 فوز الزمالك على المقاصة 1-0 تعادل الإسماعيلي والمقاولون العرب 1-1 فوز الاتحاد على غزل المحلة 2-1 فوز طلائع الجيش على سيراميكا 3-0 فوز البنك الأهلي على المصري 1-0 فوز سموحة على فيوتشر 1-0 فوز الجونة على بيراميدز 1-0 فوز فاركو على إنبي 4-0

وخطف فريق الإسماعيلي نقطة التعادل مع المقاولون العرب في أولى مباريات الجمهورية مواليد 2001، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.

أحرز المقاولون هدفه الأول فى الدقيقة 65 من زمن المباراة عن طريق محمود حمودة وتعادل الإسماعيلى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع الذى قدره حكم اللقاء خالد منسى بستة دقائق نتيجة خطأ المدافعين.

وأعرب عبد العزيز مصطفى زيزو، المدير الفني لفريق شباب المقاولون، أنه راض عن أداء للاعبى فريقه، وخاصة أنه يلعب ضد فريق محترم، مشيرا إلى أنه لولا تسرع المهاجمين، وخاصة تايسون وأحمد صبحى لخرجت النتيجة بفوز كبير لذئاب الجبل.

وأشاد زيزو بالمستوى الذي ظهر عليه كل اللاعبين، مشيرا إلى أن هناك بعض الأخطاء سيتم العمل على معالجتها خلال الأيام القادمة.

يقود الجهاز الفنى لفريق المقاولون عبد العزيز مصطفى زيزو مدير فنى، وأحمد محمد مدرب عام، وتونسى أبو الليل مدرب حراس مرمى، وتامر عادل إصابات ملاعب، وسعيد صابر إدارى، وأحمد الأسوانى عامل مهمات، تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع، وعبد الفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع، والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة.