شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاني ياسر إبراهيم من إصابة بالأمامية بعد انضمامه لمنتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، والمنضم مؤخرا لقائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وسبق أن أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، أن ياسر إبراهيم يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية، وكان ذلك من أسباب استبعاده من المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة ضد إنبي بدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي خلال الفترة السابقة للتعافي من الإصابة، وكان من المقرر مشاركته في مران الأربعاء الماضي قبل الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام ولكن الجهاز الفني فضّل مد راحة اللاعب وتأجيل انتظامه في التدريبات الجماعية حتى غد الأحد مع عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب التتش.

وبات ياسر إبراهيم جاهزا للمشاركة في تدريبات منتخب مصر الجماعية والمشاركة في مباراتي ليبيا حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، خاصة أن اللاعب تعافى من الإصابة تماما، ولا يعاني من أية مشاكل في الوقت الحالي.