شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يستمتع بالإجازة مع نجله بعد استبعاده من المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، صورة مع نجله شريف، عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، حيث حرص مهاجم الفريق الأحمر على الاستمتاع بالإجازة مع أسرته، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى لمواجهة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



محمد شريف



محمد شريف (2)

وفجر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني مفاجأة من العيار الثقيل بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف ثنائي الأهلي من قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، يومي الجمعة والإثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة التي يحتل فيها منتخبنا المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف ليبيا المتصدر بـ6 نقاط من انتصارين على الجابون وأنجولا.

وخاض كيروش تجربة ودية وحيدة مع الفراعنة أمام ليبيريا حسمها المنتخب بهدفين للمستبعد محمد شريف، قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية لمواجهتي ليبيا.