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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يستمتع بالإجازة مع نجله بعد استبعاده من المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، صورة مع نجله شريف، عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، حيث حرص مهاجم الفريق الأحمر على الاستمتاع بالإجازة مع أسرته، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى لمواجهة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
محمد شريف
محمد شريف (2)
وفجر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني مفاجأة من العيار الثقيل بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف ثنائي الأهلي من قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، يومي الجمعة والإثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة التي يحتل فيها منتخبنا المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف ليبيا المتصدر بـ6 نقاط من انتصارين على الجابون وأنجولا.
وخاض كيروش تجربة ودية وحيدة مع الفراعنة أمام ليبيريا حسمها المنتخب بهدفين للمستبعد محمد شريف، قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية لمواجهتي ليبيا.
وأثار المدرب الجديد الجدل باستبعاد هداف الدوري ودوري الأبطال في الموسم الماضي ومعه أحد أهم صناع اللعب عن القائمة التي ستخوض مباراتين مهمتين في مشوار التأهل إلى مونديال قطر، ولم يعلن كيروش أو أي فرد في جهازه المعاون أسباب استبعاد الثنائي، في الوقت الذي انتشرت فيه تسريبات على لسان مصادر بالجهاز الفني واتحاد الكرة تؤكد أن الاستبعاد تم بناء على قياسات بدنية أثبتت حاجة شريف وأفشة للراحة، وهو ما دفع المدير الفني لإعلان القائمة دون وجود الثنائي.
وبدا التسريب مقنعًا في الدقائق الأولى، خاصة أن أفشة وشريف كانا أهم ركائز تشكيلة موسيماني في آخر موسمين ولعبا دورًا بارزًا في التتويج بآخر نسختين من دوري الأبطال، واستبعادهما بداعي الإجهاد قد يكون مقنعًا قبل مراجعة أرقام لاعبي الأهلي المنضمين للقائمة النهائية للفراعنة أمام ليبيا، والتي تضم 6 لاعبين، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية، ويعانون نفس معاناة الثنائي المستبعد.