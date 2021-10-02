شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 6 مصريين لدور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 6 لاعبين مصريين مقاعدهم بمنافسات دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت حتى الآن بالدور التمهيدى الثانى كالتالى:

ـ هزيمة مروان الشوربجى أمام منافسه جيمس ويلستروب بنتيجة 3/1 وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 9-11, 11-5, 11-4, 11-8.

ـ فوز كريم الحمامى على يوسف إبراهيم بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 4-11, 11-6, 11-9, 11-9.

ـ هزيمة عمر مسعد أمام منافسه سباستيان بونماليس بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 11-3, 11-9, 11-9.

ـ فوز نور الشربينى على تسز وينج تونج بثلاثة أشواط نظيفة ةجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-6, 11-5.

ـ فوز طارق مؤمن على منافسه راميت تاندون بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-8, 11-4.

ـ فوز ندى عباس على الأمريكية مارينا ستيفانونى بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-1, 11-2, 12-10.

ـ هزيمة كريم عبد الجواد أمام جويل مكين بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 13-11, 14-12, 11-8.

ـ فوز محمد أبو الغار على نيكولاس مولر بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 7-11, 11-3, 11-5.

ـ فوز هانيا الحمامى على ليسا أيتكين بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 13-11, 11-6.

ـ هزيمة روان العربى أمام جينا كيندى بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-6, 11-1.

ومن المقرر أن تستمر باقى منافسات الدور التمهيدى الثانى حتى الساعات الأولى من صباح غد الأحد.