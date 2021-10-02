شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة إلغاء الانتخابات ويكشف الموقف القانونى بعد خطاب البطلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، حقيقة إلغاء انتخابات نادى الزمالك وتأجيلها لأجل غير مسمى، بعد أن أكدت مديرية الشباب والرياضة أن الدعوة لإقامة الانتخابات جاءت باطلة.

وقال السمري، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات، جاء بسبب أن لجنة العضويات لم تحصر العدد المسموح له بالحضور فى تلك الجمعية، مما أدى إلى بطلانها.

وأضاف السمرى، أن مديرية الشباب والرياضة لم تخطر لجنة إدارة الزمالك ببطلان الدعوة للانتخابات بشكل رسمى حتى الوقت الحالى، الأمر الذى يجعل تلقِّى أوراق المرشحين قائما لحين وصول الإخطار الرسمى.

وتابع المدير التنفيذى للزمالك، إنه فى حالة وصول إخطار مديرية الشباب والرياضة ببطلان الدعوة للانتخابات، سيتم بعدها تحديد موعد جديد لفتح باب الترشح، خاصة أن آخر موعد لفتح باب الترشح هو 31 أكتوبر الجارى، على أن تتم انعقاد الجمعية وإجراء الانتخابات بعد الدعوة لها بـ45 يومًا أو 60 يومًا بحد أقصى.