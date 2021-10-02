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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 10 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم السبت 2 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، وزارة الرياضة توافق على طلب اتحاد الكرة بعقد العمومية الطارئة، و رابطة الأندية توافق رسميا على إقامة الدوري بشكله الطبيعي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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