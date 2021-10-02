شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم السبت 2 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، وزارة الرياضة توافق على طلب اتحاد الكرة بعقد العمومية الطارئة، و رابطة الأندية توافق رسميا على إقامة الدوري بشكله الطبيعي.

غلق باب الترشح على انتخابات نادى الزمالك فى اليوم الأول

رابطة الأندية توافق رسميا على إقامة الدوري بشكله الطبيعي

أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ

وزارة الرياضة توافق على طلب اتحاد الكرة بعقد العمومية الطارئة

حسام المندوه رئيسًا لبعثة الزمالك فى كينيا

رابطة الأندية تقرر إقامة قرعة الدوري الجديد 12 أكتوبر

الأهلي ينهى اتفاقه مع معلول والسولية على تجديد عقدهما