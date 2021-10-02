اخبار الرياضه

حسام عاشور يوضح لمصراوي موقفه من الاعتزال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

نفى حسام عاشور لاعب فريق الاتحاد السكندري وقائد الأهلي السابق، صحة ما تردد عن اعتزاله الكرة، مشددًا أنه قادر على العطاء في الملعب.

وأضاف عاشور في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن اعتزاله الكرة عار تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أنه مستمر في أداء برنامجه التأهيلي.

وكان عاشور تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم المنقضي.

وأوضح عاشور، أنه سيعود للتدريبات الجماعية والمباريات خلال شهر ونصف أو شهرين على أقصى تقدير.

وأشار عاشور، إلى أنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات وما الهدف منها في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه لا يزال قادر على العطاء في الملعب.

وكان حسام عاشور رحل عن الأهلي متجهًا إلى صفوف الاتحاد السكندري بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء خلال الموسم الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا