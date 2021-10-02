حسام عاشور يوضح لمصراوي موقفه من الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

نفى حسام عاشور لاعب فريق الاتحاد السكندري وقائد الأهلي السابق، صحة ما تردد عن اعتزاله الكرة، مشددًا أنه قادر على العطاء في الملعب.

وأضاف عاشور في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن اعتزاله الكرة عار تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أنه مستمر في أداء برنامجه التأهيلي.

وكان عاشور تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم المنقضي.

وأوضح عاشور، أنه سيعود للتدريبات الجماعية والمباريات خلال شهر ونصف أو شهرين على أقصى تقدير.

وأشار عاشور، إلى أنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات وما الهدف منها في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه لا يزال قادر على العطاء في الملعب.

وكان حسام عاشور رحل عن الأهلي متجهًا إلى صفوف الاتحاد السكندري بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء خلال الموسم الماضي.