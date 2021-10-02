"بنظام المجموعات".. الخليج 365 يكشف نظام النسخة الأولى لكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضحت رابطة أندية دوري المحترفين، نظام النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة، التي ستقام في الموسم الجديد 2021-2022، بمشاركة أندية الدوري الممتاز فقط.

وأوضح ثروت سويلم المتحدث باسم الرابطة في تصريحاته ليلا كورة عقب اجتماع اليوم السبت أن كأس الرابطة ستقام بدون مشاركة اللاعبين الدوليين.

وتقسم الأندية لثلاث مجموعات كل واحدة تضم 6 أندية، وبذلك يخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات.

ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.

ويحصل البطل والوصيف على جوائز ستقوم الرابطة بتحديدها، تتمثل في كأس البطولة ومكافأة الفوز.

وتقام البطولة خلال فترة التوقف أثناء بطولة أمم إفريقيا في يناير وفبراير مع العام المقبل 2022، وبذلك فإن الفريق المتأهل للمباراة النهائية سوف يلعب 7 مباريات.