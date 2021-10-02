وزارة الرياضة توضح.. متى تقام انتخابات الزمالك؟ وموقف مجلس مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضح محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك يمكن أن تقام قبل نهاية العام الحالي إذا تمكن النادي من توفيق كافة الأوضاع.

وقال محمد فوزي في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "هناك شائعات بدأت تنتشر حول تأجيل الانتخابات في نادي الزمالك لمدة 6 أشهر، وهذا كلام غير صحيح بالمرة".

وتابع: "مديرية الشباب والرياضة أخطرت الزمالك بشكل رسمي ببطلان اجراءات الدعوة للجمعية العمومية".

وأضاف: "نتمنى أن يقوم الزمالك بتوفيق أوضاعه فيما يتعلق بالعضويات وتنقيتها، والرد على كل الشكاوى الخاصة بالأعضاء في هذا الإطار".

وواصل: "بعد ذلك يمكن أن يفتح باب الترشح قبل نهاية الانتخابات، ويتم اجراء العملية الانتخابية خلال 45 أو 60 يوما، أي مع حلول نصف ديسمبر أو نهايته".

أما عن النقطة الرئيسية من أجل اقامة الانتخابات هذا العام، فقال: "الأهم هو أن يتم الإعلان قبل نهاية أكتوبر الجاري".

وعن إمكانية ترشح مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، قال: "ما يحدد ذلك هو اللجنة الاستشارية العليا للانتخابات وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم العملية الانتخاباية المنبسقة من قانون الرياضية رقم 71 لسنة 2017".

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الجيرة اخطارا للزمالك بعدم جواز الدعوة لإقامة الانتخابات في الوقت الحالي قبل إزالة المعوقات القائمة.